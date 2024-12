Wanessa Camargo celebra convite para ser madrinha da irmã caçula, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda - Reprodução / Instagram

Wanessa Camargo celebra convite para ser madrinha da irmã caçula, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2024 22:01 | Atualizado 28/12/2024 22:02

Rio - Wanessa Camargo foi surpreendida ao receber a notícia de que será madrinha da irmã caçula, Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda. O convite foi feito por meio de uma caixinha entregue enquanto Wanessa estava ao lado dos filhos, João Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 9, frutos do casamento com o empresário Marcos Buaiz.



fotogaleria

Ao abrir o presente, Wanessa encontrou o convite e não conteve a emoção. A artista compartilhou com Graciele que, se tivesse uma filha, gostaria de chamá-la de Maria Clara. Graciele respondeu com carinho: "Tu querias tanto uma menina, que estou te entregando."



Graciele Lacerda explicou a escolha dos padrinhos, destacando o carinho especial pela enteada: "Foi tão difícil escolher os padrinhos da Clara! Graças a Deus, temos muitos amigos e pessoas maravilhosas ao nosso redor. As opções eram inúmeras e todas especiais. Depois de muito pensar, escolhemos a Wanessa e o Emanoel como padrinhos de batismo e o João como padrinho de consagração!"



Ela também expressou gratidão pelo apoio que a família recebe. "Mas nós sabemos que a Clara tem muitos titios e titias espalhados por todo o Brasil—pessoas que nem conhecemos pessoalmente, mas que nos enviam mensagens cheias de amor e carinho pelas redes sociais. Sem falar naqueles que encontramos em shows e pelos lugares por onde passamos. A nossa gratidão! Que Deus abençoe cada um de vocês!"

Uma nova fase para Zezé e Graciele



Clara nasceu no dia 25 de dezembro, sendo a primeira filha do casal. A chegada da menina veio após seis tentativas de fertilização in vitro (FIV). Em agosto, durante o chá revelação da bebê, Zezé surpreendeu Graciele com uma festa de casamento surpresa, oficializando a união de três anos.



Clara é a quarta filha de Zezé Di Camargo, que já é pai de Wanessa, de 41 anos, Camilla, de 39, e Igor, de 29, do casamento anterior com Zilu Camargo, de quem se separou em 2014 após 30 anos juntos.