Publicado 28/12/2024 16:43 | Atualizado 28/12/2024 17:28

Rio - A atriz Mayana Moura, de 42 anos, fez um desabafo nesta sexta-feira (27) nas redes sociais. A atriz, que esteve no elenco de novelas da Globo como de "Passione", "Guerra dos Sexos" e "Tempos de Amar", contou que teve alergias misteriosas ao longo do ano e que está torcendo para que ano que vem seja melhor no quesito saúde.



"2024 foi o ano que passei com alergias horríveis sendo a última esse angioedema nos olhos! As outras fotos são das placas vermelhas que apareciam dia sim, dia não, praticamente… ainda não sei a causa… talvez nunca saberei", começou.

"Nunca tive isso antes de 2024 e espero não ter nada disso em 2025! 2024 me senti sobrevivendo… orando sempre pra chegar a 2025 com saúde. Mal posso esperar para acabar 2024! E esse é meu resumo sincero da retrospectiva desse ano! E essa é a virada que espero com ansiedade e esperança", completou Mayana.



"Com fé em Deus você vai ficar boa logo, melhoras", desejou uma pessoa nos comentários da publicação. "Menina, tive isso até a adolescência e depois um episódio aos 24 anos. Cada dia aparecia em uma parte do corpo e coçava desesperadamente. Hoje penso que foi emocional (só penso). Chamavam de urticária gigante e nunca foi descoberta a razão", disse outra. "Que o 2025 seja de saúde, paz e felicidades", acrescentou mais uma.