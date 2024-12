Marcus Buaiz e Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2024 15:21

Rio - A atriz Isis Valverde se casou com o empresário Marcus Buaiz no dia 24 de dezembro de 2024 em uma cerimônia intimista na casa deles. Inclusive, no grande dia, ela ganhou um presente luxuoso de seu marido. Ele entregou um mimo de R$ 800 mil para a amada.

De acordo com o site Quem, Buaiz comprou uma joia de R$ 800 mil para presentear Isis no dia do casamento. Ele escolheu um colar com uma pedra rara, que foi esculpida especialmente para a noiva no exterior. Ao ver o presente romântico, ela ficou muito emocionada.

Isis e Marcus mostraram as primeiras fotos do casamento na sexta-feira, 27, por meio de posts nas redes sociais. Eles mostraram que a celebração aconteceu de forma discreta e apenas com a presença da família, incluindo os filhos deles: Rael, da relação de Isis com André Resende, e José Marcus e José Francisco, do antigo casamento dele com Wanessa Camargo.

No final da última semana, o casal embarcou para a lua de mel em Fernando de Noronha. Agora, a atriz e o empresário planejam uma festa de casamento grandiosa para maio de 2025.