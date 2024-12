Leticia Cazarré atualiza estado de saúde da filha Maria Guilhermina - Reprodução / Instagram

Leticia Cazarré atualiza estado de saúde da filha Maria GuilherminaReprodução / Instagram

Publicado 28/12/2024 22:30 | Atualizado 28/12/2024 22:31

Rio - Neste sábado (28), Leticia, mulher do ator Juliano Cazarré, usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde da filha, Maria Guilhermina, que está internada na UTI em decorrência de diversas infecções. A menina, de 2 anos, nasceu com uma rara condição cardíaca conhecida como anomalia de Ebstein, que afeta a válvula tricúspide do coração. Após apresentar mal-estar, ela foi internada na quinta-feira (26) e passou por exames, incluindo uma ressonância magnética, para investigar melhor a situação.



fotogaleria

"Notícias da Guilhermina: ela está com várias infecções, está com princípio de pneumonia, tá com parainfluenza, traqueíte, provavelmente. Eu passei uma noite e um dia inteiro lá e vim embora ontem à noite. Eu volto hoje e depois o Juliano vai me render lá. Agora, a gente fica nesse revezamento porque tem as crianças aqui e a criança lá", explicou.



Apesar das complicações, Leticia destacou que Guilhermina está bem dentro dos altos e baixos característicos da condição. "Hoje, a cardiopatia nem é a doença mais relevante, ela tem uma cardiopatia corrigida. Ontem, no ecocardiograma, a médica viu que o ventrículo direito está um pouco maior que o normal. O que a gente precisa fazer é deixar a Guilhermina sempre ventilada e a UTI é o melhor lugar porque a gente tem aqui em casa o suporte, o ventilador, ela precisa de um suporte maior. Ela ainda não passou para esse ventilador maior, mas ela tá respirando um pouco pior. Então, o coração está sentindo um pouco".



A stylist também detalhou a rotina de cuidados com a filha, que exige revezamento entre ela e o marido para atender às demandas dos outros cinco filhos do casal: Estêvão, Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena. "Claro que o tudo bem que a gente fala é de quem tem uma experiência de dois anos e meio vivendo os altos e baixos de ser pai e mãe de uma menininha com muitas dificuldades, muitas complicações, doenças que ficaram adjacentes à cardiopatia dela. Hoje, a cardiopatia nem é a doença mais relevante, ela tem uma cardiopatia corrigida", disse.



Exames recentes apontaram alterações no coração da menina, causadas pela dificuldade respiratória. "O que a gente precisa sempre resolver é deixar ela bem ventilada e tem uma hora que a UTI é o melhor lugar. Embora a gente tenha bastante suporte aqui em casa, tem o ventilador que ela já está adaptada, esse ventiladorzinho até um certo limite. Quando a criança precisa de um suporte maior, ela precisa ser passada para o ventilador da UTI. Isso ainda não aconteceu, ela ainda está no nosso, então significa que ela está conseguindo aguentar, mas ela está ventilando menos do que é ideal para ela".



Letícia também ressaltou os cuidados para evitar convulsões e proteger o cérebro da filha, que apresentou melhora neurológica nos últimos meses. "A gente precisa tomar cuidado para ela não ficar convulsionando para ela não ter mais lesões do que já teve hoje. O cérebro dela está bem controlado. A gente fez eletrocardiograma três meses atrás, e ele já não tinha mais sinais de irritabilidade, que é quando o cérebro está prestes a entrar em convulsão. No último exame, pela primeira vez na vida, ela não tinha isso, tinha tido uma melhora neurológica visível e não tinha tido nenhuma convulsão, mas agora piorou com essas infecções", concluiu.