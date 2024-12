André Luiz Frambach celebrou o aniversário de Larissa Manoela com declaração - Reprodução Instagram

Publicado 28/12/2024 12:00 | Atualizado 28/12/2024 12:09

Rio - André Luiz Frambach celebrou o aniversário de Larissa Manoela, que completa 24 anos, neste sábado (28), através do Instagram. O ator publicou uma sequência de registros, de momentos especiais ao lado da atriz, e aproveitou a ocasião para se declarar.

"Meu sorvetinho, chegou o seu dia, e acho que está pra nascer uma pessoa que mais gosta de aniversário do que você. Isso explica muito a sua vontade insaciável de viver. É lindo ver o quanto você ama a vida, ama os pequenos e os grandes momentos como se fossem iguais, e acho que é por isso é por isso também dessa nossa conexão, desse nosso amor", iniciou.

Frambach afirmou que escolher Larissa foi a melhor coisa que fez na vida. "Na vida precisamos fazer escolhas, e colher as consequências. Para todas as escolhas existem consequências melhores ou piores, e eu sei que a melhor escolha da minha vida foi escolher você pra essa e outras vidas que ainda nos encontraremos. Como disse em nossa renovação de votos no nosso casamento você é um presente na minha vida".

O Artista enfatizou o quanto a cantora é verdadeira: "Falo para todo mundo, que só conhece a 'Larissa Manoela' que tinha que ter o prazer de conhecer a 'Lari', a pessoa que não tem amarras, que não tem pudor de brincar, de se zoar, de se divertir e voltando no início do texto de viver. A Larissa Manoela é tão incrível porque ela reflete exatamente o que é a Lari. Amor, você tem uma das maiores qualidades do mundo que é a verdade, em um mundo cheio de 'falsidade', e de coisas rasas. Onde só a aparência e o engajamento são importantes, você se preocupa em ser você, ser de verdade e por isso que conquista tudo que conquista", disse ele.

André finalizou dizendo que escolhe estar ao lado da atriz por toda a vida. "Eu te amo muito! Obrigado por você ser quem você é como esposa, amiga, parceira de vida, de profissão, obrigado por ser esse espírito, esse ser humano pro mundo. Se o mundo tivesse mais 'Larissas', com toda certeza seria um mundo melhor. Sua resiliência sobre a vida é algo inexplicável, só vivendo com você para entender o tamanho do seu coração e de tudo que você faz e fez por todas as pessoas que te rodeiam! Eu te admiro, eu te amo, eu sou apaixonado por você. Parabéns pelo seu dia, pela sua vida e obrigado por me dar a oportunidade de todos os dias te escolher e de você me escolher também. Um casamento é uma escolha diária, eu te escolhi, te escolho, e escolherei pra vida toda e além"

Internautas comentaram na publicação. "Incrível o quanto o André é apaixonado pela Larissa", disse um. "Definição perfeita da Lari. Amo seu jeito de viver. Continue buscando ser feliz", afirmou outro. "Lindos. Felicidades para a esposa mais feliz nesse mundo. Vocês são maravilhosos! Que Deus abençoe sempre", comentou mais um fã.