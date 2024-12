Graciele Lacerda se pronunciou após dar à luz a filha - Reprodução Instagram

Publicado 28/12/2024 11:04 | Atualizado 28/12/2024 13:30

Rio - Graciele Lacerda se pronunciou três dias após dar à luz a Clara, fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo. A influenciadora digital contou, pelo Instagram Stories, nesta sexta-feira (27), que está focada em aproveitar cada momento ao lado da filha, e que ainda está se acostumando com as novidades, devido ter acontecido antes do tempo esperado.

"Oi, gente! Apareci. A pessoa ficou sumida, mas não tinha como aparecer. Muita coisa acontecendo, foi tudo muito de supetão e eu estou vivenciando tudo aqui com muita vontade, estou vivenciando tudo com intensidade, são muitas coisas, muitas informações, muitas coisas acontecendo, e amanhã estou indo para casa, se Deus quiser e aí vai ficar mais fácil da gente conversar", disse ela.

Graciele afirmou que está vivendo um momento mágico. "Mas eu só posso dizer uma coisa para vocês. Estou sonhando acordada. Está sendo mágico, é incrível, estou aproveitando cada momentinho, cada situação. Sabe quando você se desliga do mundo? Esquece que existe o mundo e só existe esse mundo aqui, eu estou focada nisso".

A Influenciadora também enfatizou que a bebê ia nascer em janeiro. "Foi uma surpresa, apesar da gente meio que ter programado, a Clara ia nascer só ano que vem, a data dela era 12 de janeiro, quando completaria 12 semanas, mas aconteceram muitas coisas, neste momento no meio do caminho e ela escolheu essa data pra bater o martelo e falar bem assim: 'eu estou vindo pra modificar a vida de vocês, eu estou vindo porque eu tenho uma conexão com o cara lá de cima', eu ainda falei: 'não pode nascer no Natal'. Mas não é como a gente quer, é como ela quer", relatou.