Bruna Biancardi revela desejo de ter mais um bebê depois de anunciar segunda gravidezReprodução Instagram

Publicado 28/12/2024 12:51 | Atualizado 28/12/2024 13:09

Rio - Bruna Biancardi falou pela primeira vez sobre a gravidez da segunda filha, fruto do relacionamento com Neymar, em vídeos publicados no Instagram, neste sábado (28). A influenciadora digital explicou que a gestação foi planejada e ainda expôs o desejo do casal de ter mais um bebê.

"Já tinham várias pessoas desconfiando porque a segunda cresce (barriga) mais rápido. E eu tinha que esperar o tempo para falar da gravidez. Fuso horário, gravidez, dá muito sono. É tão estranho poder vir aqui e falar desse assunto agora, enquanto eu estou falando, já estou pensando: 'Nossa, a gente já contou?'. Mas é isso gente, estamos muito felizes", contou.

Biancardi também relatou que o casal deseja ter três filhos juntos. "Outra menininha, que loucura! Vou vestir igual a Mavie, vai ser muito fofo. Vão brincar juntas, crescer juntas, tipo eu e minha irmã. Depois queremos mais um, tá? Porque se eu não falar, vão falar que a gente não planejou. Importante falar isso! Queremos ter três", disse ela.

Bruna declarou que não esperava que fosse ser tão rápido, mesmo que planejado. "Não teria nenhum problema se não fosse sem planejar, afinal, estamos juntos, temos um relacionamento sério e podemos ter filho se quisermos, a hora que quisermos. Mas, sim, foi planejada, estava tomando remédio, parei, decidimos juntos. Achávamos que ia demorar um pouco, mas foi rápido assim como a da Mavie", afirmou.

A influenciadora finalizou dizendo que vai controlar a alimentação para não engordar muito. "Estou tomando alguns cuidados, não quero engordar tanto quanto engordei na gestação da Mavie".