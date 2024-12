Andrea Beltrão aproveita o dia em praia no Rio - Dan Delmiro / Agnews

Andrea Beltrão aproveita o dia em praia no RioDan Delmiro / Agnews

Publicado 28/12/2024 09:40 | Atualizado 28/12/2024 09:58

Rio - A atriz Andrea Beltrão, de 61 anos, aproveitou a manhã deste sábado (28), para dar um mergulho no mar, na praia de Copacabana, no Rio. A artista não desanimou com o tempo nublado na capital fluminense, e desfrutou da ocasião para jogar altinha. Ela estava com um biquíni estampado, na cor verde e amarelo, e foi fotografada se divertindo com amigos.

Recentemente, Andrea Beltrão foi premiada com o troféu "Melhores do Ano", no Domingão do Huck, da TV Globo. Ela ganhou na categoria de melhor atriz, por conta da interpretação da personagem 'Zefa Leonel', da novela "No Rancho Fundo".