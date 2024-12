Ana Castela - Reprodução do Instagram

Ana CastelaReprodução do Instagram

Publicado 28/12/2024 09:53

Rio - Ana Castela, de 21 anos, denunciou, no Instagram Stories, nesta sexta-feira (27), a divulgação de vídeos e nudes falsos com a imagem dela, feitos com inteligência artificial (IA). A Boiadeira comentou que não faz conteúdos desse tipo e lamentou a situação.

fotogaleria

"Ai, ai... vamos lá. Estão fazendo imagens/ vídeos +18 falsos meus e estão circulando por aí, acho que no Telegram!? Não sei. Enfim, é falso. Tomem cuidado. A internet é podre", escreveu a cantora.

"Sei que sou linda, mas não preciso disso e todo dia vejo algo relacionado com meu nome... seja em sites adultos, Only [Fans]... de que paguei alguém sensitivo pra saber do meu futuro. Eu não faço isso! Tudo fake! Que Deus me dê mais paciência em 2025, amém!", completou.

Divertida, Castela ainda brincou ao postar uma foto usando sandálias. "Agora a foto do pé a gente conversa", afirmou ela, em referência a um dos fetiches nas plataformas de conteúdo adulto