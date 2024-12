César Tralli anuncia uma pausa no trabalho - Reprodução Instagram

César Tralli anuncia uma pausa no trabalhoReprodução Instagram

Publicado 28/12/2024 08:49

Rio - César Tralli, de 54 anos, anunciou uma pausa no trabalho para curtir com a família. O ancora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, publicou um registro, no Instagram, nesta sexta-feira (27), ao lado da filha, Manuella, de cinco anos, e declarou que vai aproveitar o momento de férias para cuidar de si.

"Papai entrando no modo off. Chegou minha hora de dar uma pausa. De curtir minhas filhas, minha mulher. Logo, logo felizmente encontrarei a Rafa também. Quero cuidar delas, cuidar de mim. Energia boa pra começar 2025 com todo amor que me acompanha em tudo que faço. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe muito hoje e neste novo ano que está começando", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem do jornalista. "Gente, como faz pra ser amiga desse cara? Ele é muito carismático! E fala com a gente, como se nos conhecesse", disse um. "Vamos sentir a sua falta no 'Jornal Hoje', mas você merece o descanso dos justos (risos), ao lado de sua família encantadora", afirmou outro. "Deus abençoe você, as meninas e sua esposa sempre! Ótimo descanso, excelente férias! E já, um ótimo retorno", comentou mais um fã.