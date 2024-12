Paolla Oliveira curte show de Jorge Aragão com as amigas - Rogério Fidalgo/ Agnews

Paolla Oliveira curte show de Jorge Aragão com as amigasRogério Fidalgo/ Agnews

Publicado 28/12/2024 07:51

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, curtiu o show do namorado, Diogo Nogueira, e do cantor Jorge Aragão na casa de shows Ribalta, na Zona Oeste do Rio, na noite desta sexta-feira (27). A atriz se divertiu e dançou bastante ao lado de algumas amigas. Como de costume, a artista deu um show de simpatia e posou para algumas fotos.

fotogaleria

Jorge Aragão levou para o palco sucessos de sua carreira como "Eu e você sempre", "Lucidez", "Moleque Atrevido", "Vou festejar", "Coisa de Pele", "Terceira Pessoa", "Amigos... Amantes" e mais. Já Diogo animou o público ao som de "Pé na Areia", "Alma Boêmia", "Clareou", "Sou Eu" e outras canções.