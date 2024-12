Isis Valverde se casa com Marcus Buaiz - Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2024 19:39 | Atualizado 27/12/2024 19:43

Rio - Isis Valverde, de 37 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (27), as primeiras imagens de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, de 45. A cerimônia aconteceu de forma discreta na véspera de Natal.

"Nosso Natal! 'O amor é uma companhia. Já não sei andar só pelos caminhos, porque já não posso andar só'", escreveu Isis na legenda, citando um trecho do poeta Fernando Pessoa.



Além dos noivos, os filhos do casal também marcaram presença no evento. Rael, de 6 anos, fruto do relacionamento anterior de Isis com o modelo André Resende, e José Marcus, de 12, e João Francisco, de 10, filhos de Marcus com a cantora Wanessa Camargo, estavam entre os convidados.



Isis Valverde e Marcus Buaiz ficaram noivos em dezembro de 2023 e mantiveram o planejamento do casamento em sigilo.