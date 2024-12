Milton Nascimento recebe visita de João Gomes - Reprodução / Instagram

Milton Nascimento recebe visita de João Gomes Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2024 17:39 | Atualizado 27/12/2024 18:36

Rio - Milton Nascimento, de 82 anos, compartilhou um momento especial ao lado de João Gomes, de 22. Nas redes sociais, o ícone da MPB destacou a conexão entre os dois e revelou que João regravou sua música "Canção da América" para o filme "O Auto da Compadecida 2".



fotogaleria

"Hoje foi dia de receber a visita do meu mais novo amigo, João Gomes. Ele acabou de regravar 'Canção da América', composição minha e de Fernando Brant, que representa tanto na minha carreira e trajetória. Foi uma alegria te ter por aqui, João!", escreveu Milton.



João Gomes também expressou sua felicidade com o encontro. "'Amigo é coisa pra se guardar. Debaixo de sete chaves. Dentro do coração'… Esse é o grande autor da canção que canto no filme [Auto da Compadecida], a 'Canção da América'. Estar aqui e ser recebido é a maior honra. Estou muito feliz, turma", disse o cantor.