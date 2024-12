Mônica Martelli curte férias na Bahia - Reprodução/Intagram

Publicado 27/12/2024 16:11

Rio - A atriz Mônica Martelli mostrou que está curtindo os últimos dias do ano na Bahia. Nesta sexta-feira, 27, a famosa compartilhou cliques no local e chamou a atenção ao surgir com um look de praia diferenciado.

Para aproveitar o dia ensolarado em grande estilo, a escritora apostou em um biquíni branco, com parte de baixo de cintura alta, e uma espécie de sobretudo de banho. Para arrematar a produção, a famosa elegeu chinelos e também óculos escuros, ambos das cores da paleta da combinação.

"Bom dia, Bahia", escreveu na legenda dos cliques arrasadores. Nos comentários, a artista logo recebeu vários elogios. "Maravilhosa, ela esbanja beleza", elogiaram. "Deusa", exclamaram outros.

Recentemente, Mônica Martelli contou para os seguidores que passou um sufoco com a filha, Julia, de 15 anos. Nos Stories do Instagram, ela falou que a herdeira precisou realizar um raio-x no dedo da mão após uma lesão. "A gente não sabe se quebrou, se não quebrou. Vamos fazer raio-x para ver. Estamos aqui, amor, dou notícias", disse na ocasião.