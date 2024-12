Gabi Amarantos - Reprodução do Instagram

Publicado 27/12/2024 15:06 | Atualizado 27/12/2024 15:07

Rio - Gaby Amarantos, de 46 anos, colocou o corpão pra jogo em cliques publicados no Instagram, nesta sexta-feira (27). Nas imagens, a cantora aparece usando um biquíni azul e esbanjando sensualidade. "Embrazada pelas belezas da minha terra", escreveu a artista, que está em Belém do Pará, na legenda.

Os fãs da cantora não pouparam elogios à ela. "Como é maravilhosa", afirmou um internauta. "Deusa", disse outro. "Que monumento! Temperatura subiu na hora que vi", comentou uma terceira pessoa.

Recentemente , Gaby confirmou o fim do casamento com o fotógrafo inglês Gareth Jones. Os dois, no entanto, já estavam separados há quase um ano.