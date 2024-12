Grazie Schmitt com o filho caçula - Reprodução/Instagram

Grazie Schmitt com o filho caçulaReprodução/Instagram

Publicado 27/12/2024 16:55 | Atualizado 27/12/2024 18:35

Rio - Grazie Schmitt encheu as redes sociais de fofura nesta sexta-feira (27) ao compartilhar novas fotos de seu filho caçula, Guel. O menino, fruto de seu casamento com Paulo Leal, está com cinco meses.

A atriz aproveitou o dia ensolarado para ir à praia com o herdeiro e explodiu o fofurômetro ao mostrar como ele estava gostando do passeio. Na imagem publicada no feed do Instagram, a mamãe aparece segurando Guel no colo, enquanto ele dá um sorrisinho discreto.

"Primeiros dias do gordinho na praia", se derreteu Grazie, que também é mãe de Constance, de cinco anos, e Chloé, de três, na legenda da publicação.

O post recebeu diversos comentários dos internautas. "Que amor", disse uma seguidora. "Lindo", escreveu outra. "Acho que ele tá curtindo", falou uma fã. "Que fofura", afirmou mais uma. "Meu Deus, que lindezas", comentou uma admiradora.

Vale lembrar que Grazie levou Guel para a praia pela primeira vez em setembro. Na ocasião, a atriz viajou com o marido e as filhas para o Rio de Janeiro e mostrou o quanto eles se divertiram ao lado dos familiares e amigos. "Photo dump das férias! A nova formação da nossa família pegou a estrada. Demos boas risadas, curtimos muito com as primas, tios e amigos o nosso cantinho lá no Rio, que por sinal é a cidade maravilhosa", disse ela.