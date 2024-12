Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo babam pela filha Clara - Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo babam pela filha ClaraReprodução/Instagram

Publicado 27/12/2024 14:49 | Atualizado 27/12/2024 15:20

Rio - Pai pela quarta vez e pela primeira vez ao lado de Graciele Lacerda, de 44 anos, o cantor Zezé Di Camargo, de 62 anos, está babando pela filha Clara, nascida no dia 25 de dezembro. Nesta quinta-feira, 26, a esposa do sertanejo postou nas redes sociais um momento deles ainda na maternidade curtindo a bebê no colo.



Sem exibir o rosto da menina por enquanto, o casal surgiu curtindo a chegada da herdeira com muito amor. Admirando a garota, eles apareceram babando pela pequena, que estava embrulhada em uma coberta e sendo segurada pelo pai.

"Obrigada Deus", escreveu Graciele Lacerda ao compartilhar o momento tão esperado após várias tentativas para engravidar do amado, que é vasectomizado. Para quem não acompanhou, a influenciadora engravidou depois de fazer tratamento para FIV e conseguiu a gestação na sétima tentativa.

Clara nasceu às 4h51 do dia 25 de dezembro de 2024 por meio do parto cesariana no Hospital Pro Matre, em São Paulo. O parto foi realizado pelo Dr. Felipe Lazar Júnior. A bebê veio ao mundo com 2.330 kg.

Ainda em seus stories, a esposa do cantor postou os momentos que antecederam o parto e foram pegos de surpresa com a chegada de Clara, já que tinham brincado durante a ceia de Natal que a bolsa havia estourado.

Graciele Lacerda relembrou as tentativas de fertilização in vitro

A bebê Clara foi gerada por meio da fertilização in vitro porque Zezé Di Camargo é vasectomizado e não podia mais ter filhos de forma natural. Porém, a gravidez demorou para acontecer. Ao anunciar o nascimento da filha nas redes sociais, Graciele Lacerda relembrou a dor de tentar engravidar por várias tentativas e não conseguir.

"Após seis tentativas de FIV, muitas lágrimas e lutas, hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus", disse ela.

Além disso, ela comemorou o nascimento da filha no Natal. "Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus. Para nós, é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas. Clara chegou para iluminar nossas vidas!", disse ela.