Bruna Marquezine, João Guilherme, Sasha e João Lucas aproveitam dia em parque da DisneyReprodução / Instagram

Publicado 27/12/2024 22:48

Rio - Neste sexta-feira (27), Bruna Marquezine, João Guilherme, Sasha e João Lucas aproveitaram um dia repleto de diversão em um famoso parque temático de Orlando, nos Estados Unidos. O grupo compartilhou nas redes sociais registros explorando as atrações do local, com destaque para a montanha-russa inspirada no universo de Harry Potter.



João Guilherme publicou uma foto ao lado dos amigos e da namorada, Bruna, e legendou: "Que dia perfeito". O casal não economizou nos momentos fofos, com Bruna postando um carrossel de imagens no parque e recebendo um comentário carinhoso do namorado: "Bruxinha linda."



Sasha e João Lucas também mostraram sintonia durante o passeio. Em suas redes sociais, João Lucas publicou fotos românticas ao lado da namorada e escreveu: "Dia incrível".