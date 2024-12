Letícia Cazarré desabafa sobre saúde da filha após nova internação na UTI - Reprodução / Instagram

Letícia Cazarré desabafa sobre saúde da filha após nova internação na UTIReprodução / Instagram

Publicado 27/12/2024 18:58

Rio - Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, usou as redes sociais para compartilhar a nova internação da filha Maria Guilhermina, de 2 anos, que nasceu com uma rara condição cardíaca chamada anomalia de Ebstein. A pequena voltou à UTI na última quinta-feira (26), após apresentar complicações.



fotogaleria

A mãe desabafou sobre o momento delicado que a família enfrenta e pediu uma corrente de orações para a filha. "No dia de Santo Estêvão, no ano em que nosso Estêvão nasceu, sua irmã, Maria Guilhermina de Guadalupe, mais uma vez se destina a enfrentar um ciclo de sofrimentos que, pela nossa experiência, só sabemos como começa e nunca temos certeza de quanto vai durar", escreveu.



"Tal como a Paixão de Cristo, algumas crianças inocentes são chamadas a viver um calvário que não deixa espaço para explicações humanas. Só um grande vazio de mistério e o convite a encontrar o próprio Cristo em cada um desses instantes dolorosos", continuou.



"Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens palavras de Vida Eterna? Resta vigiar e orar. E a certeza de que tudo concorre para o bem: Omnia in bonum! Foi esse mesmo Deus quem me ensinou, quando as coisas eram ainda mais difíceis, que 'não existiria sofrimento se não fosse para fazer novas todas as coisas'", disse.



Apesar da gravidade da situação, a mãe contou que a filha passou bem a noite após um dia difícil. "Vamos rezar para os exames mostrarem o que está acontecendo".

Maria Guilhermina, que é a quinta filha do casal, vive com as sequelas da doença congênita, diagnosticada ainda na gestação. Desde o nascimento, a menina passou por diversas cirurgias cardíacas e um tratamento intensivo em casa. Em agosto, Letícia celebrou um momento de grande alegria: Maria Guilhermina conseguiu ficar sem respirador, demonstrando evolução no tratamento.



Além da menina, o casal é pai de mais cinco filhos, Estêvão, Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.