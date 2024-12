Bruno Gagliasso e a filha, Titi - Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2024 16:05 | Atualizado 27/12/2024 16:06

Rio - Nesta quinta-feira (26), Bruno Gagliasso encantou os seguidores ao compartilhar um álbum nostálgico no Instagram, ao lado da filha, Titi. O ator publicou cliques antigos e atuais, e recriou poses com a primogênita em diferentes fases da vida.

"Parece que foi ontem… Te amo", escreveu o artista.



Giovanna Ewbank, mulher de Bruno, também não conteve a emoção ao relembrar o momento em que registrou uma das fotos. "Nossa, eu cheguei a chorar quando bati essa foto! Juro! Me veio tanta emoção na hora!".



A avó de Titi, Deborah Ewbank, também trouxe uma memória afetiva sobre o registro. "E o melhor é que foi uma foto tirada sem ser posada. A Gio olhando e falando 'vou tirar uma foto'. Lembrei de um momento de você e Titi bebê. Está igual!!! Que lindo", escreveu ela.



A história de Titi com Giovanna e Bruno começou em 2016, quando o casal decidiu adotá-la no Malawi, país localizado no sudeste da África. O processo de adoção internacional, que durou cerca de um ano e meio.



Em 2019, a família cresceu novamente com a chegada de Bless, também adotado no Malawi. Já em 2020, o casal deu as boas-vindas ao caçula Zyan, filho biológico do casal.