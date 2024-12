Guilherme Arantes - Marcia Gonzalez / Divulgação / CP

Rio - O cantor Guilherme Arantes, de 71 anos, passou por um procedimento no coração, nesta quinta-feira (26), em um hospital de Salvador. O artista foi submetido a um cateterismo com angioplastia e precisará ficar em repouso durante dez a dias. Com isso, dois shows dele foram cancelados.

"Informamos que, no dia 26 de dezembro, o cantor e compositor Guilherme Arantes foi submetido a um cateterismo com angioplastia não programado, realizado com sucesso", diz o comunicado compartilhado nas redes sociais de Guilherme.



"Por recomendação médica, Guilherme Arantes precisará cumprir repouso absoluto pelos próximos dez dias. Dessa forma, infelizmente, ele não poderá participar do show de Réveillon em Santos, marcado para o dia 31 de dezembro de 2024, nem do navio do Roupa Nova, no dia 3 de janeiro de 2025. Agradecemos pela compreensão e apoio de todos os fãs, parceiros e amigos neste momento", conclui a nota.

Vários famosos desejaram uma boa recuperação ao artista. "Boa recuperação, ídolo. Deus é contigo e nós também! Te amamos", afirmou Belo. "Melhoras, mestre", disse Nany People. "Ótima recuperação querido", comentou Serginho Groisman. "Melhoras", declarou Ana Carolina.

Ao DIA, o representante de Guilherme informou que o cantor deixou o hospital, nesta sexta (27), e continuará se recuperando em casa.







