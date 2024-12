Roberto Carlos durante show em Recife - Reprodução do Instagram

Roberto Carlos durante show em RecifeReprodução do Instagram

Publicado 27/12/2024 12:40 | Atualizado 27/12/2024 12:43

Rio - Roberto Carlos, de 83 anos, se irritou durante um show na Praia do Pina, na Zona Sul de Recife, na noite desta quinta-feira (26). O Rei interrompeu sua apresentação para dar uma bronca em algumas pessoas que estavam em frente ao palco. Um vídeo do momento foi publicado nas redes sociais.

Nas imagens, o Rei aparece reclamando. "Vocês podem desocupar isso aí, parar de se espremer na frente do palco, por favor? Por favor, saiam daí, senão eu não continuo esse show", ameaçou Roberto.

Procurada pelo DIA, a assessoria do cantor esclareceu a situação. "O cantor Roberto Carlos realizou ontem um show na praia no Recife. O artista precisou interromper o show por um minuto para pedir que os policiais, que estavam conversando, se retirassem da frente do palco. Isso estava atrapalhando a apresentação do cantor", diz a nota.