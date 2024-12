Caetano Veloso mostrou vídeo que gravou para Preta Gil antes da cirurgia - Reprodução Instagram

Publicado 27/12/2024 13:06 | Atualizado 27/12/2024 13:16

Rio - Caetano Veloso, de 82 anos, mostrou o vídeo que enviou para Preta Gil, antes da cirurgia de retirada de tumores. O cantor publicou o registro, no Instagram, nesta sexta-feira (27), afirmando que estava pensando na filha de Gilberto Gil a todo momento e desejou boa sorte a ela.

"Pretinha, estou aqui pensando em você todo dia, toda hora. Quero te dizer que eu e Paulinha estamos aqui acreditando naquela coisa que você me disse lá na casa de Dedé naquele dia de sua decisão de seguir. Eu quero que você siga porque você sabia que você é minha sobrinha preferida, mais linda que existe. Eu adoro e quero você, muito", disse Caetano.

Internautas comentaram na postagem do artista. "Que lindo! Força e saúde para Preta", disse um. "A Preta é guerreira. Ela vai vencer mais essa", afirmou outro. "Que linda declaração de amor, Caetano! Toda vibração de amor e saúde a Preta", comentou mais um fã.

A cirurgia de Preta teve início às 6h do dia 19 de dezembro e foi concluído às 3h do dia 20, totalizando 21 horas de duração. A cantora segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas apresentou "sinais de melhora", de acordo com um boletim médico divulgado nesta quinta-feira (26).