Preta Gil Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2024 19:00

Rio - Preta Gil, de 50 anos, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas apresentou "sinais de melhora" após uma cirurgia complexa para a retirada de tumores. De acordo com um boletim médico divulgado nesta quinta-feira (26), a cantora "já andou e iniciou alimentação por via oral".



"A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta sinais de melhora após a cirurgia realizada na última quinta-feira (19). A paciente encontra-se estável, já andou e iniciou a alimentação por via oral. A paciente está sendo acompanhada pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Caparelli e Dr. Frederico Teixeira", informou o boletim.





Na noite de quarta-feira (25), Gominho, amigo próximo da cantora, compartilhou atualizações sobre o estado de saúde de Preta após visitá-la no hospital. Ele relatou que a cantora está se recuperando bem da cirurgia e já havia iniciado sessões de fisioterapia.

Cirurgia de 21 horas



O procedimento, realizado em São Paulo, teve início às 6h do dia 19 de dezembro e foi concluído às 3h do dia 20, totalizando 21 horas de duração. Preta foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023 e chegou a anunciar a remissão da doença no fim daquele ano. No entanto, em agosto de 2024, exames de monitoramento indicaram a volta do câncer em diferentes partes do corpo: dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio, membrana que protege os órgãos abdominais.