Thiaguinho

Rio - Thiaguinho, de 41 anos, compartilhou detalhes sobre as dificuldades que enfrentou devido à síndrome de burnout. A condição, caracterizada por esgotamento físico e emocional, foi desencadeada em um período de intensa demanda profissional, pouco antes da saída do grupo Exaltasamba em 2012.

Em entrevista ao podcast Grande Surto, comandado por Fernanda Paes Leme, o cantor revelou que enfrentava crises que o dificultavam até mesmo sair de casa para cumprir compromissos. "[Essa síndrome] já me pegou sem eu saber que era burnout. Depois que eu comecei a me inteirar sobre o assunto, que muito me chama atenção, [eu entendi o que era]", explicou Thiaguinho.



"Eu tive uma [crise] no final do Exalta que, assim, eu não me reconhecia. Eu saí para os shows e começava a me dar palpitação. Já me peguei chorando várias vezes antes de sair de casa", contou o artista.



Apesar do sofrimento, o cantor sentia que não tinha outra opção além de continuar. "Mas não era um direito que eu achava que tinha. Não tinha essa possibilidade de não ir", explicou, destacando a pressão de estar no auge da carreira.



O que é a síndrome de burnout?



Segundo o Ministério da Saúde, a síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional caracterizado por sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. A condição é causada principalmente por excesso de trabalho, pressão constante e responsabilidades elevadas.



Profissionais que atuam em ambientes de alta competitividade, como médicos, professores, policiais e jornalistas, estão entre os mais afetados. Além disso, o burnout pode surgir quando há a percepção de incapacidade para atingir metas difíceis, levando a um estado de esgotamento profundo que pode evoluir para depressão.

