Regiane Alves recorda viagensReprodução/Instagram

Publicado 26/12/2024 18:35

Rio - A atriz Regiane Alves usou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para recordar alguns cliques das viagens que fez ao longo do ano.



Além de posar sorridente ao lado dos filhos, João Gabriel, de 10 anos, e Antônio, de nove, e de outros amigos, a artista esbanjou beleza e seu corpo escultural ao compartilhar alguns cliques de maiô enquanto aproveitava a natureza.



Na legenda da publicação, Regiane confessou que já está pensando nas viagens que fará no próximo ano. "#tbt para relembrar as viagens que marcaram meu ano! Já estou pronta para planejar as próximas aventuras. E vocês, qual foi o destino favorito do ano?", escreveu a famosa.



Os fãs encheram o post de elogios. "Bonita por dentro e por fora", escreveu uma seguidora. "Linda e maravilhosa", escreveu outra. "Deusa", afirmou uma terceira.



Vale lembrar que os filhos de Regiane Alves são frutos de seu relacionamento com o diretor João Gomez, filho caçula da atriz Regina Duarte, de quem se separou em 2018.