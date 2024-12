Maitê Proença em podcast - Reprodução/Youtube

Rio - Parceira de carreira e de vida de Ney Latorraca, morto nesta quinta-feira, aos 80 anos, Maitê Proença falou sobre o "sumiço" do amigo em conversa recente com os atores Nelson Freitas e Stepan Nercessian no podcast "Retiro o que eu disse'', do Retiro dos Artistas".



Na ocasião, Stepan perguntou: "Você tem notícias do Ney Latorraca?"



Maitê, então, respondeu: "Ney está meio recluso, né? Acho que ele cansou de ser palhaço. Porque toda vez que ele sai, é obrigado a ser o mais engraçado da turma. E ele é o mais engraçado. Mas acho que isso ficou meio pesado pra ele", afirmou ela, que continuou: "Fizemos uma novela muito boa juntos. Somos muito amigos, viramos grandes irmãos, mas acho que ele tem direito, tá a fim de ficar quieto".

Ator enfrentava um câncer

O ator e diretor Ney Latorraca, de 80 anos, morreu nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da cidade, devido o agravamento de um câncer de próstata e morreu de uma sepse pulmonar.

O artista ficou conhecido por papéis marcantes e se destacou como Vlad, na novela 'Vamp', e 'Barbosa, em 'TV Pirata'. Nasceu em Santos (SP) em 25 de julho de 1944 e era filho de artistas. Seu pai, Alfredo, era cantor e crooner de boates, e a mãe, Tomaza, corista.



Ney deixa o marido, Edi Botelho, de 66 anos, com quem dividiu a vida por quase 30 anos.