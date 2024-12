Ney Latorraca e Edi Botelho em cena do espetáculo ’Entredentes - Divulgação

Ney Latorraca e Edi Botelho em cena do espetáculo ’EntredentesDivulgação

Publicado 26/12/2024 12:07 | Atualizado 26/12/2024 12:20

Rio - Discretos em relação à vida pessoal, Ney Latorraca, que morreu aos 80 anos, no Rio, nesta quinta-feira, e o marido, o ator e escritor Edi Botelho, trabalharam juntos em alguns espetáculos teatrais. Os artistas dividiram palco em "Quartet", de 1996, com direção de Gerald Thomas.

fotogaleria

Em "O Martelo" (1999), Ney contracenou com Bárbara Bruno Goulart, enquanto Edi atuou como parte do elenco. Já em "Três Vezes Teatro" (2000), Ney foi dirigido pelo companheiro. O casal também estrelou "Capitanias Hereditárias" (2003), comédia com direção de Miguel Falabella.

Os dois subiram ao palco novamente com "Entredentes" (2014) em comemoração aos 50 anos de atividades artísticas de Ney. Em 2020, o veterano dirigiu Edi em "As Cadeiras".

Juntos desde 1994, o casal fez a última aparição juntos em um vídeo publicado no Instagram, em julho deste ano, para celebrar o aniversário do amigo, o diretor Gerald Thomas.