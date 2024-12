Toguro revela motivo de internação após complicações no Natal - Reprodução do Instagram

Publicado 25/12/2024 21:05

Rio - O influenciador Toguro, conhecido pelos canais 'Mansão Maromba' e 'Em Busca do Shape Inexplicável', revelou nesta quarta-feira (25) que sua internação na UTI foi motivada por uma infecção testicular, a mesma que enfrentou em 2023.

Durante a ceia de Natal, Toguro começou a sentir dores intensas, que ele descreveu como insuportáveis, e decidiu buscar atendimento médico imediatamente. Aos 34 anos, o influenciador relatou nas redes sociais o risco de torção testicular, o que poderia exigir uma cirurgia de emergência.

"Eu tive a mesma infecção ano passado, então já sabia que a parada era internação e medicação", explicou Toguro, que mantém mais de nove milhões de seguidores no Instagram. Ele compartilhou momentos de sua jornada no hospital, incluindo o alívio por receber cuidados e sua preocupação com o agravamento do quadro.

Apesar do susto, Toguro buscou tranquilizar seus fãs com atualizações constantes. Em um vídeo gravado ainda no hospital, ele refletiu: "Você só sabe o quanto a saúde vale quando não tem". Durante a tarde, ele foi transferido da UTI para um quarto e continuará realizando exames, mas segue sem previsão de alta.