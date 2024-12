Anitta encontra cachorro desaparecido - Reprodução

Publicado 25/12/2024 15:57

Rio - Depois de uma noite marcada por buscas, Anitta, de 31 anos, encontrou seu cachorro, Charlie, no início da tarde desta quarta-feira (25). O animal havia desaparecido na véspera de Natal, interrompendo as celebrações da cantora em sua nova casa, no Rio de Janeiro.

Charlie foi localizado com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), por meio do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS). Segundo informações, o cão se assustou com os fogos de artifício e acabou cavando um buraco, onde ficou preso.

A operação de resgate envolveu técnicas avançadas de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC), garantindo que o animal fosse retirado em segurança e sem ferimentos.

Em suas redes sociais, Anitta relatou que usou métodos como meditação, músicas relaxantes e incensos para criar um ambiente mais calmo e tentar guiar Charlie ao encontro dos bombeiros. Após horas de esforço, o cão foi finalmente resgatado com sucesso. "Obrigada a todo mundo que se disponibilizou para ajudar", disse a artista nos Stories do Instagram.

A carioca mobilizou seus seguidores ao relatar a saga de buscas pelo pet durante a madrugada. Em vídeos, ela mostrou-se aflita enquanto percorria o condomínio de carro e a pé, chamando pelo nome de Charlie. "É, gente, esse é meu Natal. Meu cachorro fugiu. A gente já foi de carro andar pelo condomínio, agora está andando. Se você ver um cachorro como este, igual a este que vou colocar a foto... Este cachorro vai me matar do coração", desabafou.