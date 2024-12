Ana Maria Braga curte passeio de lancha com o namorado - Reprodução do Instagram

Publicado 25/12/2024 18:59

Rio - Ana Maria Braga, de 75 anos, aproveitou o Natal em grande estilo, compartilhando momentos especiais de um passeio de lancha ao lado do namorado, Fábio Arruda, de 54. A apresentadora, que está com o empresário desde março de 2022, escolheu um destino paradisíaco, cujo local não foi revelado, para celebrar as festividades de fim de ano.

Nas redes sociais, Ana Maria encantou os seguidores ao publicar uma foto tomando sol com um biquíni estampado de cerejas e, em outro clique, posou abraçada com o parceiro. "Pegando a energia do Sol e compartilhando os melhores momentos com quem faz a vida brilhar ainda mais", escreveu na legenda da postagem.

Os fãs não economizaram elogios nos comentários. "O corpo da diva!", disse um seguidor. "Certíssima! Família é quem nos ama de verdade", afirmou outro.