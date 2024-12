Lua e Eliezer - reprodução Instagram

Publicado 25/12/2024 13:24

Rio - Eliezer compartilhou com seus seguidores um momento especial envolvendo a filha, Lua, durante o Natal. O ex-BBB mostrou dois presentes recebidos pela menina e brincou sobre a diferença de proporção entre os itens.



Eliezer contou que escolheu um carro de boneca pequeno para presentear a filha. No entanto, a avó de Lua optou por algo bem mais chamativo: uma Barbie gigante. Em tom bem-humorado, ele comentou a situação no vídeo: "Quando o presente da avó humilha o do pai", escreveu na legenda.Ele ainda completou, mantendo o bom humor: "Pq as avós são assim? E nem é meme".Os momentos compartilhados por Eliezer arrancaram risadas dos seguidores, que se identificaram com a situação. Muitos comentaram sobre o costume das avós de darem presentes que chamam mais atenção. "HAHAHAHAHAHAHAA o teu desânimo com o "eeee" dela foi ótimo. As mães e os pais sempre são humilhados kkkkkk", divertiu-se uma seguidora. "Não tem como competir com vovós são as maiorais em agradar", afirmou outro internauta.