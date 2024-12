Pocah usa verde no Natal e brinca com superstição de gravidez - Reprodução do Instagram

Pocah usa verde no Natal e brinca com superstição de gravidez Reprodução do Instagram

Publicado 25/12/2024 20:42

Rio - Pocah, de 30 anos, entrou no clima de Natal com estilo e propósito, apostando em um vestido verde para celebrar a data ao lado da família. A escolha do look não foi apenas uma questão de moda: a cantora brincou com a superstição que circula na web, segundo a qual usar verde no Natal pode trazer uma gravidez no ano seguinte.

"Feliz Natal a todos! Primeiro Natal da minha marca Bron•Z e do meu bebezão Johnnie [cachorro]. Obrigada, Jesus. Obs: de verde acreditando na superstição", escreveu ela em sua publicação nas redes sociais.

A postagem rendeu muitos comentários, incluindo o do noivo, Ronan Souza, que embarcou na brincadeira e respondeu: "Vem boneco ano que vem". Pocah, que já é mãe de Vitória, de 8 anos, fruto de um relacionamento anterior, revelou em entrevistas que a filha frequentemente pede por uma irmãzinha, o que parece ter reforçado o desejo da artista de ampliar a família.