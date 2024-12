Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda compartilham fotos do parto de Clara - Reprodução do Instagram

Publicado 25/12/2024 18:03 | Atualizado 25/12/2024 18:04

Rio - Zezé Di Camargo, de 62 anos, e Graciele Lacerda, de 44, emocionaram os seguidores ao compartilhar as primeiras fotos do nascimento da filha Clara, na manhã desta quarta-feira (25). A menina, primeira filha do casal, nasceu de forma antecipada, surpreendendo os pais em pleno Natal.



"Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus", declarou Graciele. Nas imagens divulgadas, o casal aparece visivelmente emocionado, segurando a pequena Clara nos braços.



Graciele descreveu a chegada da filha como o desfecho de uma longa jornada, que envolveu seis tentativas de fertilização in vitro (FIV). "Hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus! Clara chegou para iluminar nossas vidas", escreveu a esposa de Zezé, recebendo uma enxurrada de mensagens de carinho de fãs e amigos.