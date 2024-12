Toguro é internado na madrugada de Natal - reprodução Instagram

Publicado 25/12/2024 11:59

Rio - O influenciador digital Toguro precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na madrugada desta quarta-feira (25), véspera de Natal. Em um relato emocionante compartilhado com seus seguidores nas redes sociais, ele contou sobre a forte dor que sentiu e a decisão de procurar atendimento médico.



Toguro explicou que começou a sentir dores intensas durante a noite e, após um tempo, decidiu ir ao hospital. Antes de ser hospitalizado, ele comentou a situação: "Está me dando calafrio. Tive um problema ano passado e voltou a doer. Estou com o mesmo problema, começou a doer agora pela tarde, vou para o hospital se não melhorar. Estou me tremendo inteiro, estava animado para comer a ceia, para tomar uma. Vim direto para cama, estava contando os minutos para dar meia-noite, abraçar a galera e vir para cá. Estou zoado".O influenciador se referiu a um problema de saúde que ele havia enfrentado no ano anterior, quando contraiu uma infecção bacteriana durante uma viagem a Londres. Na época, ele recebeu tratamento com antibióticos, mas optou por alta hospitalar para continuar o tratamento em casa.Após ser atendido no hospital, Toguro passou por exames de sangue, urina e ultrassom. Os resultados levaram os médicos a tomarem a decisão de interná-lo na UTI para um acompanhamento mais próximo. "Acordei bem, comprei presentes para amigos e família. Só queria ter passado um Natal legal, mas no meio da ceia começou a dor suprema, dor pesada. Iria vir no hospital só amanhã, só que a dor ficou pesada. Valorizem a saúde, você sabe o quanto ela vale quando você não tem", desabafou ele em suas redes sociais.O influenciador fez um apelo importante em meio ao desespero da situação: "Valorizem a saúde, você sabe o quanto ela vale quando você não tem". A internação de Toguro ocorreu em um momento que ele estava aguardando ansiosamente para celebrar o Natal com amigos e família, mas as fortes dores interromperam seus planos de celebração.