Cachorro de Anitta desaparece na noite de Natalreprodução Instagram

Publicado 25/12/2024 07:46

Rio - Charlie, o cachorro de estimação de Anitta, desapareceu na noite de Natal no condomínio onde a cantora recentemente inaugurou sua nova mansão no Rio de Janeiro. O sumiço gerou uma grande mobilização por parte da artista e de sua família.



"Esse cachorro ainda vai me matar do coração, sabe, gente", desabafou, revelando que não era a primeira vez que Charlie fugia.O pet já havia sumido anteriormente na casa da artista em Miami. Na ocasião, Anitta suspendeu compromissos profissionais para procurá-lo, e ele foi encontrado horas depois escondido em um buraco na casa.Agora, no Rio de Janeiro, a cantora recorreu às câmeras de segurança para entender como Charlie escapou novamente. "Eu só não estou maluca porque ele já fez isso outras vezes e sempre aparece", afirmou.Charlie tem comportamentos peculiares, segundo a cantora. "Ele é um cachorro mimado e chato, que gosta das coisas do jeito dele", disse, demonstrando preocupação com o impacto da fuga no bem-estar do animal. "Não vou nem dormir hoje", lamentou.Horas antes do sumiço, Anitta realizou uma limpeza espiritual em sua mansão, avaliada em R$ 11 milhões. O episódio inusitado acabou marcando o primeiro Natal da cantora na nova residência.