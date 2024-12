Famosos celebram o Natal em família - reprodução Instagram

Publicado 25/12/2024 09:55 | Atualizado 25/12/2024 10:04

Rio - As celebridades mostraram que, independentemente do estilo, o importante é celebrar o Natal com muito amor e união. Cada um à sua maneira, Virginia Fonseca, Adriane Galisteu, Sabrina Sato, Larissa Manoela, entre outros, trouxeram a essência da data para suas casas e redes sociais. Entre mesas luxuosas, looks impecáveis e momentos de descontração, destacaram a importância de celebrar a família e as conquistas.

Virginia Fonseca comemorou o primeiro Natal em sua nova mansão em Goiânia com uma festa grandiosa. Ela, o marido Zé Felipe e os filhos aproveitaram uma decoração natalina elaborada, que incluiu árvores gigantes iluminadas, bolas douradas e uma brinquedoteca montada de última hora. Um Papai Noel animou as crianças, enquanto os adultos se divertiam com karaokê e bingo, com prêmios como smartwatches e TVs."Prontos para comemorar o aniversário de Jesus! Primeiro Natal na nossa casa e estamos com o coração cheio de gratidão", compartilhou Virginia em suas redes sociais.O apresentador reuniu os filhos Lara Silva, João Silva e Rodrigo Silva, junto com a esposa Luciana Cardoso, para celebrar o Natal. João publicou fotos nas redes sociais, e os seguidores comemoraram a rara aparição do apresentador. "Que este Natal seja repleto de sorrisos, abraços e bênçãos para todos vocês!", escreveu João na legenda.Sabrina Sato apostou na tradição de looks combinando com o noivo Nicolas Prattes e a filha Zoe. Em tons de vermelho, a família posou para fotos: Sabrina com um vestido longo, Nicolas com um terno vinho, e Zoe com um vestidinho fofo.A atriz compartilhou fotos do Natal ao lado do marido, André Luiz Frambach, e dos familiares dele. Rompida com os pais, declarou: "Que o amor faça morada em nossos corações."O casal comemorou o primeiro Natal com os filhos, Ravi e Lua, em casa, após momentos de luta pela saúde do caçula. "Obrigada, Deus, por essa vitória. E obrigada a todos vocês que oraram tanto por nós para que isso acontecesse. Nunca teremos palavras suficientes para agradecer", escreveu Viih nas redes sociais.Grávida de sua primeira filha, Brunna Gonçalves teve um Natal emocionante ao lado de Ludmilla e da família. O casal compartilhou momentos carinhosos, incluindo uma ultrassonografia portátil que permitiu ver o bebê. A noite foi marcada por emoção e pela celebração da nova fase em suas vidas.Claudia Raia celebrou o Natal com o marido, Jarbas Homem de Mello, e os três filhos: Enzo, Sophia e Luca. Este foi o segundo Natal do pequeno Luca, que recebeu destaque especial nas fotos compartilhadas pela atriz. "Que o amor do menino Jesus ilumine nossos lares com muita união, saúde, esperança e amor! Feliz Natal", escreveu Claudia.O jogador do Real Madrid, Endrick, e sua esposa, Gabriely Miranda, celebraram o Natal de forma aconchegante, usando pijamas combinados. Ao lado de seus cachorros, o casal compartilhou cliques nas redes sociais com a legenda: "Nossa família. É tudo sobre Jesus." O momento destacou o afeto e a simplicidade da celebração.