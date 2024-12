Maíra Cardi e Thiago Nigro distribuem R$ 10 mil para cada funcionário como presente de Natal - reprodução Instagram

Publicado 25/12/2024 15:04

Rio - Maíra Cardi e Thiago Nigro celebraram o espírito natalino de uma forma especial neste ano. O casal decidiu oferecer um reconhecimento financeiro a todos os seus colaboradores, distribuindo cheques no valor de R$ 10 mil para cada funcionário.



Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, eles mostraram as reções emocionadas dos beneficiados. A iniciativa, segundo o casal, tem como objetivo retribuir o apoio que recebem diariamente. "A gente ficou pensando no que dar, mas como é Natal e temos um tanto de funcionários, a gente resolveu dar um valor simbólico de R$ 10 mil para cada", explicou Maíra Cardi.Ao justificar a escolha, Maíra ressaltou a relevância dos funcionários para o funcionamento de suas atividades pessoais e profissionais. "São pessoas que, se a gente não tivesse elas, nossa vida seria complicada ou a gente não conseguiria trabalhar ou fazer as coisas com qualidade", afirmou a empresária.O valor dado como presente não apenas possibilita uma ceia natalina farta, mas também permite que os colaboradores possam comprar presentes para seus familiares e atender outras demandas pessoais.As reções dos funcionários foram registradas no vídeo e demonstraram gratidão. "Nossa, sem palavras. Deus abençoe vocês", disse um deles. Nas redes sociais, os seguidores também elogiaram a iniciativa. "Taí, uma coisa que eu admiro, gostaria muito de fazer igual. Reconhecimento da parte dela e merecimento da parte deles. Sensacional", comentou uma internauta.Outros também destacaram o gesto como um exemplo a ser seguido. "O certo é isso, dá dinheiro. Às vezes, eles têm tantas demandas, é melhor do que dar presente", pontuou outra seguidora.