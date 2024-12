Luan Santana e Jade Magalhães - reprodução Instagram

Publicado 25/12/2024 11:11

Rio - Luan Santana publicou um álbum de fotos mostrando como foi sua celebração de Natal ao lado da mulher grávida, Jade Magalhães, com quem espera a primeira filha, Serena. O sertanejo postou imagens emocionantes, incluindo um beijo na barriga de Jade e uma dança romântica na frente da árvore de Natal. Além disso, ele também posou com os pais, Marizete e Amarildo Santana, com a irmã Bruna e a sobrinha Sophie.



Na legenda da postagem, Luan fez uma reflexão sobre os eventos de 2024. "O mundo que andava em trevas viu uma luz que sobre os habitantes da terra resplandeceu'. Feliz Natal para você que esteve presente em todos os meus sonhos realizados esse ano", escreveu o cantor.



Um ano de mudanças para Luan Santana

