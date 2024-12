Inês Galvão e Ney Latorraca - Reprodução do Instagram

Publicado 26/12/2024 11:09 | Atualizado 26/12/2024 11:18

Rio - Figura icônica do teatro e TV, Ney Latorraca, que morreu aos 80 anos, no Rio, nesta quinta-feira (26), costumava manter a vida pessoal longe dos holofotes. Antes da união de mais de três décadas com o escritor e ator Edi Botelho, o artista foi casado com a atriz Inês Galvão, de 65. Os dois ficaram juntos de 1983 a 1987. Eles pensaram em ter filhos, na época, mas desistiram depois.

Apesar do término, Ney e Inês mantinham uma boa relação. Em uma foto publicada pela atriz no Instagram, em 2019, ela aparece ao lado do ator no teatro."Visita super especial para assistir (ao espetáculo) 'Verborrágica'. Ficamos honrados", escreveu na legenda.

'Admiro a integridade'

Discreto, Ney fez uma rara declaração sobre Edi em entrevista ao "Gshow". "Uma pessoa genial... A maior qualidade dele é a inteligência. Isso é o principal, além do carinho, amor, respeito e a rapidez dele de pensamento", afirmou o ator. "Uma pessoa que conhece os verbos, a vida, me trata muito bem. É bom voltar para casa e ter uma pessoa que te ama, te faz bem, é saudável. Admiro a integridade e a maneira que ele olha para mim, acho bonito isso", completou.