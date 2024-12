Gominho atualiza estado de saúde de Preta Gil - Reprodução do Instagram

Gominho atualiza estado de saúde de Preta GilReprodução do Instagram

Publicado 26/12/2024 07:40

Rio - Gominho atualizou o estado de saúde de Preta Gil, que passou por uma a cirurgia para retirada de tumores, em um vídeo publicado no Instagram Stories, na noite desta quarta-feira (25). O apresentador informou que a filha de Gilberto Gil já iniciou a fisioterapia e ficou em pé.

fotogaleria

"Gente, estava lá com Pretinha desde cedo. Hoje ela começou a fazer a fisio(terapia), ficou em pé. Movimentos devagar, mas adiante. Graças a Deus, dia após dia, vamos que vamos", relatou. Na legenda, ele escreveu: "Mais um dia que Preta me inspira com sua força e resiliência".

Na última segunda (23), Gominho contou um momento descontraído da visita que fez a amiga na UTI. "Eu amo que Preta é Rízia raiz! O enfermeiro entrou, ela olhou pra mim e quando ele saiu falou : 'Gatinho'. Não tem UTI certa para ela. Ela está bem, viu galera? Tudo fluindo!!"