Wanessa Camargo celebra nascimento da irmãReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2024 19:39 | Atualizado 26/12/2024 19:41

Rio - Wanessa Camargo, de 41 anos, emocionou-se com a chegada da irmã caçula, Clara, filha de Zezé Di Camargo, 62, e Graciele Lacerda, 44. A menina nasceu na madrugada do dia 25 de dezembro, em São Paulo. Nas redes sociais, a artista compartilhou momentos ao lado da bebê na maternidade, além de cliques com o pai e a madrasta.

"Clara, nascida no dia de Natal, com um nome que carrega em seu significado tudo o que é radiante e ilustre. Seja bem-vinda a este mundo louco, mas incrivelmente bonito, repleto de amor, esperança e tantos momentos mágicos que estão à sua espera", declarou.



"Você já é um presente para todos nós, e eu, como sua irmã, estarei sempre ao seu lado, apoiando você incondicionalmente, celebrando suas conquistas e oferecendo meu colo nas tempestades. Que a luz do seu nome guie sua jornada e que o amor que já sentimos por você cresça mais a cada dia. Bem-vinda!", acrescentou.



Clara chegou ao mundo cerca de 20 dias antes do esperado, surpreendendo a família. Horas após o nascimento, Zezé e Graciele compartilharam as primeiras fotos da pequena e falaram sobre as emoções desse momento tão aguardado.



A menina é a primeira filha de Graciele, que enfrentou uma longa jornada com diversas tentativas de fertilização in vitro antes de conseguir engravidar. Para Zezé, Clara é a quarta filha, somando-se a Wanessa, Camilla e Igor, frutos de seu casamento anterior com Zilu Godói.