Vini Jr. e Rihanna curtindo uma balada em Nova York Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2024 17:25 | Atualizado 26/12/2024 17:26

Rio - Nesta quinta-feira (26), Vini Jr., de 24 anos, impressionou os internautas ao publicar uma foto nas redes sociais aproveitando uma balada em Nova York, nos Estados Unidos, ao lado da cantora Rihanna, de 36. No álbum de fotos, ele ainda compartilhou outros momentos na cidade, como passeio pela Times Square e outros cliques com os jogadores da NBA.

fotogaleria

"24h em NY", escreveu o jogador do Real Madrid na legenda.Nos comentários, famosos e fãs enalteceram o atleta. "Com a Rihanna deitou demais", disse Felipe Andreoli. "Sabe viver", disse um seguidor. "Zerou o game, rainha Rihanna", afirmou mais um. "Aura absurda", enalteceu outro.As férias de Vini Jr. nos Estados Unidos acontecem depois do jogador ter sido eleito pela FIFA como o Melhor do Mundo. No último 17 de dezembro, o atacante do Real Madrid e da seleção brasileira recebeu o prestigiado prêmio durante a cerimônia do The Best.