Eriberto Leão aproveita folga de 'Mania de Você' com o filho em praia no Rio

Rio - Apesar do tempo nublado no Rio de Janeiro, Eriberto Leão, de 52 anos, aproveitou a manhã desta quinta-feira (26) para curtir um dia de praia com o filho, Gael, de 7. O ator, que está no ar como Robson, na novela das 21h da Globo, "Mania de Você", deu um mergulho no mar do Leblon e jogou altinha.

Além de Gael, o artista também é pai de João, de 13 anos, todos frutos do casamento com a atriz Andréa Leão.

