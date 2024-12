João Guilherme e Bruna Marquezine - Reprodução do Instagram

Publicado 26/12/2024 13:29

Rio - Bruna Marquezine, de 29 anos, e João Guilherme, de 22 anos, curtiram a noite de Natal, nesta quarta-feira (25), em Orlando, nos Estados Unidos, no maior clima de romance. Mãe do ator, Naira Ávila compartilhou uma foto, no Instagram, em que o casal aparece trocando beijinhos.

Na publicação, Naira também publicou uma imagem ao lado de Bruna e dos familiares da atriz. "Antes que o dia termine, desejo que o amor e a magia do Natal sigam vivos em nossos corações. Feliz Natal!", escreveu ela na legenda.

Outros famosos que participaram da celebração foram Sasha, João Lucas, Xuxa e Juno Andrade.