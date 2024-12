Ney Latorraca e Marco Nanini - Reprodução do Instagram

Publicado 26/12/2024 12:48

Rio - Marco Nanini, de 76 anos, homenageou Ney Latorraca, que morreu aos 80 anos, no Rio, na manhã desta quinta-feira (26), em uma publicação feita no Instagram. Os atores contracenaram juntos no espetáculo "O Mistério de Irma Vap", com direção de Marília Pêra, durante 11 anos.