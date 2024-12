Nattan faz declaração pública para Rafa Kalimann em avião - Reprodução / Instagram

Publicado 26/12/2024 15:52

Rio - Rafa Kalimann, de 31 anos, e Nattan, de 26, continuam mostrando que não têm medo de expor o romance. O cantor surpreendeu os passageiros de um voo ao fazer uma declaração inusitada para a namorada, que estava ao seu lado. Em um vídeo no Instagram, Nattan chamou a atenção de todos a bordo para uma homenagem especial.



"Pessoal, queria pedir um minuto da atenção de vocês. Aproveitando que estou no aeroporto, queria pedir uma salva de palmas para a minha namorada, que é um avião", brincou o cantor, arrancando risadas e aplausos dos presentes.



Logo, Rafa curvou-se de vergonha enquanto o artista seguia com a brincadeira. Na legenda da publicação, Nattan escreveu: "Meu jeito é um pouquinho diferente."



O casal assumiu o relacionamento no dia 17 de dezembro e passou o Natal junto. Os rumores de um romance entre Rafa Kalimann e Nattan começaram no início de dezembro, poucos dias após o término da apresentadora com Allan Souza Lima, em novembro. A ex-BBB foi vista nos bastidores de um show do cantor durante o Carnatal, o que levantou suspeitas sobre o relacionamento que, agora, é oficial.



Veja: