Ney Latorraca e Claudia Raia - Reprodução/Instagram

Ney Latorraca e Claudia RaiaReprodução/Instagram

Publicado 26/12/2024 17:28 | Atualizado 26/12/2024 17:32



Rio - Amiga de longa data de Ney Latorraca, a atriz Claudia Raia lamentou em suas redes sociais nesta quinta-feira (26) a morte do artista aos 80 anos . Ela relembrou os trabalhos que fez ao lado do veterano e desabafou sobre a perda após complicações em seu estado de saúde.

fotogaleria

"Meu querido Ney, meu irmão de alma... Nossa amizade ao longo dos anos foi marcada por risadas, gargalhadas e momentos inesquecíveis. Desde que cheguei ao Rio, você me fez sentir em casa e me apresentou à sua mãe, Dona Nena, que me ensinou sobre a importância de administrar minha vida financeira", iniciou.

E continuou: "Lembro-me do TV Pirata e dos desafios que enfrentamos juntos, celebrando cada sucesso com conversas e risadas. Os personagens Tonhão e Barbosa são inesquecíveis, assim como as histórias que repetíamos mil vezes, sempre com a mesma alegria. A 'surra de 60 rosas-vermelhas' na capa da Veja foi um dos gestos mais carinhosos que já recebi".



"Sua energia única fazia a vida parecer uma grande piada, e agora, com sua partida, o mundo está mais sem graça. No entanto, seu espírito, brilho e humor continuarão a nos acompanhar. Descanse em paz, meu irmão. Eu te amo, para sempre", finalizou Claudia Raia.