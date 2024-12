Juliette conta que entraria novamente no BBB - Reprodução Instagram

Juliette conta que entraria novamente no BBB Reprodução Instagram

Publicado 27/12/2024 12:15 | Atualizado 27/12/2024 12:17

Rio - Juliette, de 35 anos, refletiu sobre o reality show Big Brother Brasil, da TV Globo, e revelou que participaria novamente do programa. A campeã do BBB 21, explicou, no Instagram Stories, nesta sexta-feira (27), que entraria somente para aproveitar as festas e 'tirar férias' da vida real durante 15 dias.

fotogaleria

"Big Brother é um negócio que vicia, mesmo, né? Fica todo mundo ouriçado, como pode? É uma coisa afetiva que a gente tem, uma paixão. Vicia. O povo me pergunta: 'Você entraria de novo?'. Racionalmente eu sei que não deveria entrar, porque não tenho mais o que ganhar. Já ganhei tudo o que poderia de aprovação, felicidade, cosias boas. Eu ganhei o programa, uma infinidade de coisas. Agora tenho só a perder", contou.

Cantora declarou que outras pessoas também merecem ganhar o prêmio. "Mas eu entraria, não para competir, porque não acho justo. Outras pessoas deveriam ter a chance do prêmio. Mas eu ficaria uns quinze dias, só para ficar curtindo as festas, aproveitando, mesmo. Tirando férias da vida real. Mesmo sabendo que psicologicamente seja muito pesado, é algo que vicia".

Juliette ainda lembrou de uma situação com o antigo apresentador do programa, Tiago Leifert, quando ele afirmou que todos sentiriam falta da casa. "Eu falei: 'Prometa'. Porque eu dizia que não era possível uma pessoa querer voltar para aquela agonia, porque eu estava passando uma situação difícil. Pois é possível. É igual ter menino, você esquece da dor", disse ela, bem humorada.