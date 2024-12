Marisa Monte, Pretinho da Serrinha e Paulinho da Viola - Reprodução do Instagram

Marisa Monte, Pretinho da Serrinha e Paulinho da ViolaReprodução do Instagram

Publicado 27/12/2024 09:48

Rio - Marisa Monte, de 57 anos, e Paulinho da Viola, de 82, fizeram uma participação especial no show de Pretinho da Serrinha, de 46, na Arena Jockey, na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira (26). Os artistas entoaram a canção "Esta Melodia" e empolgaram o público.

fotogaleria

Um vídeo do momento foi publicado por Marisa no Instagram. "Eu guardo esta canção na memória. Que lindo fechar o ano cantando o samba do Pretinho da Serrinha com Paulinho da Viola", escreveu a cantora na legenda.

Na mesma rede social, Pretinho publicou uma foto ao lado de Marisa e Paulinho, e exibiu outros registros da apresentação. "Nossa temporada está chegando ao fim, mas sem perder a elegância! Hoje tive a honra de receber Marisa Monte , Paulinho da Viola e, de supresa pra mim, meu parceiro de composição Gabriel Moura.Nosso coral de todas as quintas, não preciso nem falar né: cantou todas e fez nosso samba ainda mais lindo!".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marisa Monte (@marisamonte)